Milan, obiettivo Champions League: momentaneo +12 sul quinto posto

Che vittoria quella del Milan a San Siro contro il Crotone! Una bella prestazione di squadra che ha permesso il successo per 4-0 e la riconquista del primo posto in classifica. L’Inter è sempre sotto, a -2 punti, ma le distanze si allargano se guardiamo alla quinta posizione.

Il Milan, a quota 49, ha un margine di distacco di 12 punti da Napoli e Lazio, attualmente le quinte della classifica con 37 punti. Certo, le due squadre hanno ancora una partita in meno da disputare, ma il dato rende grande merito al Milan che finalmente può credere nella qualificazione alla prossima Champions League.

Lo scudetto non è il principale obiettivo dei rossoneri, come spesso affermato dai diversi membri della dirigenza. Poi se verrà bene, molto bene, ma il Milan ha l’obiettivo di lottare per vincere ogni partita al fine di arrivare tra le prime quattro della Serie A.