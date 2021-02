Milan, Calhanoglu compie gli anni: il rinnovo per regalo!

Hakan Calhanoglu ha compiuto oggi 27 anni. Il Milan vuole regalargli il rinnovo di contratto: il clima è disteso e la distanza tra domanda ed offerta è minima

La fumata bianca tanto attesa non è ancora arrivata. La mancata firma di Hakan Calhanoglu sul contratto preoccupa non poco i tifosi rossoneri. Come vi abbiamo raccontato l’accordo definitivo tra le parti è davvero vicino: tra domanda e offerta ballano ancora circa 500mila euro. Difficile che qualcosa faccia saltare il banco, anche perché la voglia reciproca di continuare insieme non può che fare la differenza.

Anche ieri Calhanoglu ha dimostrato quanto sia importante per questo Milan. Sono bastati pochi minuti per essere subito decisivo, con due assist ad Ante Rebic. La condizione non è delle migliori, per via del covid che lo ha tenuto fuori per una decina di giorni, ma il turco con i calabrese è tornato subito a mostrare la sua classe.

Clima disteso

Ieri nel post gara – tramite i social – sono arrivati messaggi d’amore da parte del Milan, con Calhanoglu che ha prontamente risposto. Piccoli segnali che testimoniano un clima sereno, che aiutera non poco a chiudere la trattativa per il rinnovo.

Oggi Calhanoglu compie 27 anni e la speranza sua ma anche del Milan e di tutti i suoi tifosi è che il regalo più bello e atteso arrivi davvero presto.