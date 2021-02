Milan, futuro Ibra | Idee chiare: lo svedese ha un sogno

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista con una doppietta e viene celebrato sui quotidiani. Le idee dello svedese per il futuro sono chiare

Su tutti i quotidiani in edicola stamani si celebra Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è tornato protagonista con il suo Milan, con i gol, dopo due partite che si era fatto notare soprattutto per altro. La rete in Coppa Italia, con l’Inter, era passata in secondo piano per i noti fatti legati allo scontro con Lukaku.

A Bologna, nonostante un’ottima prestazione, era arrivato il rigore sbagliato. Ieri con il Crotone si è tornati ad esultare e ora si guarda al futuro. Nonostante i 39 anni, compiuti ad ottobre, la voglia di andare avanti, infatti, è davvero tanta. Stefano Pioli non ha alcun dubbio sul puntare su Ibra e lo stesso giocatore appare desideroso di continuare.

Sogno Champions League

Come riporta La Stampa la folle idea dello svedese sarebbe vincere quella coppa che gli manca, la Champions League. Giocarsela da protagonista con la maglia del Milan è già un traguardo. Un traguardo da raggiungere a tutti i costi per dare ulteriori stimoli ad Ibra.

Per il rinnovo, però, c’è tempo. La priorità va data ai contratti di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma. Con Ibra d’altronde trovare un accordo non appare complicato. Basterà sedersi attorno ad un tavolo, per continuare insieme una storia incredibile.