Ibrahimovic festeggia i 500 gol con un balletto | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic celebra le 500 reti ballando sui social in un momento di relax, lanciando una sfida importante.

I movimenti di Ibrahimovic in campo entusiasmano milioni di tifosi ogni domenica, ma oggi il bomber svedese decide di scatenarsi anche sui social. Ibra è stato colto in un momento di relax, atto a danzare per celebrare l’importante traguardo toccato oggi.

Contro il Crotone Zlatan ha trovato le reti 500 e 501 in carriera coi club, la prima al termine di un triangolo con Rafael Leao e il secondo con un comodo appoggio a porta sguarnita.

Il ballo social di Ibra

Un video rubato da un suo amico, poi ricondiviso dallo svedese, mostra il numero 11 rossonero scatenarsi in un balletto per celebrare i 500 gol coi club, un traguardo non da tutti.

Da notare anche il messaggio, che lascia intendere che la cifra tonda in marcatura potrebbe non essere il traguardo più ambito in questa stagione. Chissà se in caso di un successo rossonero Ibra non possa bissare la danza baldanzosa mostrata sui social.