Calciomercato Milan – Tomori, riscatto difficile: sostituto dall’Olanda | 25 milioni!

La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su un giovane difensore che gioca nell’Eredivise. Ma c’è il Real Madrid a far da contendente

Il Milan, oltre ad esser impegnato sul fronte rinnovi, sta anche lavorando in vista della finestra del calciomercato estivo. Si è parlato di Thauvin come primo rinforzo dell’attacco rossonero, ma la concorrenza del Siviglia rende la trattativa più complicata.

Maldini però sta anche pensando ad altri reparti, ed in particolare a quello di difesa. Il terzino sinistro dovrebbe essere il primo ruolo su cui la dirigenza agirà al fine di trovare un vice Theo Hernandez valido e all’altezza.

Ma anche il difensore centrale merita la sua attenzione. Fikayo Tomori è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 mln di euro. È chiaro che l’intera seconda parte di stagione servirà a valutare il profilo del difensore del Chelsea, che se conquisterà la fiducia di tutti potrà allora essere riscattato.

Ma Maldini e Massara vogliono andare sul sicuro, e per questo hanno sondato il profilo di un altro centrale di difesa, se Tomori non dovesse convincere di qui sino a fine stagione. Si tratta di un giovane argentino che gioca nell’Eredivise, al Feyenoord per essere precisi.

Leggi anche:

Marcos Senesi e la concorrenza del Real

La dirigenza rossonera sta sondando il terreno per il 23enne difensore centrale del Feyenoord. Il suo nome è Marcos Senesi ed è un buon prospetto sotto molti punti di vista. Dal 2019 è in forza alla squadra olandese, con cui conta 36 presenze e ben 3 gol.

Il suo profilo è così interessante da meritare anche l’attenzione del Real Madrid. Il club di Florentino Perez sarebbe infatti disposto a presentare un’offerta per il difensore argentino.

La fine della stagione potrà dirci sicuramente di più. Il dettaglio più rilevante è che il Milan sarebbe pronto a offrire 25 mln di euro per Senesi, nel caso in cui Tomori non dovesse essere riscattato.

Presto per dirlo, ma staremo a vedere.