Milan, l’attacco è super: 45 gol in 21 partite

Il Milan ha totalizzato sin qui 45 gol nell’attuale stagione di Serie A. Numeri strabilianti che non si vedevano dal campionato 2005\2006

Il Milan, dopo la grande vittoria contro il Crotone per 4-0, ha raggiunto quota 45 gol in stagione. Dato pazzesco degno di un attacco assolutamente produttivo. Questi numeri non si presentavano nel panorama rossonero di Serie A dalla stagione 2005\2006.

In quel campionato il Milan aveva totalizzato 47 gol in 21 partite, chiudendo la stagione a quota 85. Chissà a fine campionato quante reti potranno contare i rossoneri nell’attuale Serie A. Certo è, che dopo 21 partite, i 45 gol realizzati rispecchiano perfettamente la rinascita di questa squadra con Pioli alla guida.

Sopra i rossoneri, come miglior attacco, soltanto Atalanta (48 gol) e Inter (51).

L’importante dato è stato ricordato dal profilo Twitter OptaPaolo:

45 – #ACMilan have scored 45 goals after their first 21 matches in a #SerieA season for the first time since 2005-06, when they scored 47 goals. Tornado.#MilanCrotone #SerieATIM

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2021