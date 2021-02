Ibrahimovic sulla strada per il traguardo | Il post social

Dopo la doppietta inflitta al Crotone, Ibrahimovic ha raggiunto quota 501 gol ed è carico in vista dei prossimi obiettivi. Il suo post su Twitter lo dimostra

Ibrahimovic è il re della giornata. Dopo la grande prestazione e la doppietta ai danni del Crotone, Zlatan ha raggiunto l’obiettivo tanto atteso: centrare i 500 gol in carriera. Ma l’attaccante svedese ha voluto abbondare e ha messo a segno anche la rete numero 501.

Non è finita qui, perchè Ibra ha anche raggiunto i 14 gol stagionali, pareggiando Lukaku al secondo posto della classifica marcatori di Serie A. Il Crotone è stata inoltre la 31esima squadra ( su 34 affrontate) del campionato italiano, al quale Zlatan ha segnato. Insomma una giornata piena di successi per l’attaccante svedese, che ha voluto festeggiare pubblicando un particolare post su Twitter.

La foto resa nota sul canale social mostra un Ibrahimovic spavaldo alla guida della sua Ferrari. La descrizione dell’immagine riporta la dicitura “Road to the target” (“Sulla strada verso l’obiettivo”). Chissà quale sia l’obiettivo reale e personale di Ibra, se lo scudetto o la vittoria del titolo di capocannoniere. Certo è, che continuando a dare il massimo per la squadra, Ibrahimovic potrà portare in alto se stesso e anche il Milan.