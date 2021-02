Calciomercato, ufficiale: l’ex Milan Niang in Arabia Saudita

Mbaye Niang giocherà in Arabia Saudita. L’attaccante lascia il Rennes per vestire la maglia dell’Al Ahli. Ecco la formula dell’accordo

Mbaye Niang ha lasciato ugualmente il Rennes. L’attaccante ex Milan sarebbe potuto far ritorno in Serie A ma né con il Genoa, prima, né con il Bologna, dopo, è stato trovato un accordo.

La permanenza di Scamacca al Grifone ha certamente cambiato i piani del calciatore francese, che ha così deciso di ripartire dall’Al Ahli.

Niang – come annunciato dal Rennes sui propri canali ufficiali – si trasferisce in Arabia Saudita con la formula del prestito. Il suo ritorno in Italia, dunque, potrebbe essere stato solo rimandato