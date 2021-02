“Daniel Maldini fa innamorare, è il futuro”: che elogi dall’ex calciatore

Adani spende parole molto positive nei confronti di Daniel Maldini, figlio di Paolo e attualmente nella Prima Squadra del Milan agli ordini di Pioli.

Nonostante il poco spazio a disposizione, Daniel Maldini è rimasto al Milan sperando di sfruttare le chance che Stefano Pioli gli concede. 9 presenze messe insieme in questa stagione 2020/2021: un totale di 204 minuti in campo.

Il valore del figlio di Paolo non è ancora chiaro, ma il club rossonero ha fiducia nel giocatore e anche Daniele Adani mostra di crederci molto: «Non può non far innamorare quando gioca a calcio – ha detto a Sky Sport – perché ha grande qualità e sa servire i compagni. Da lui ci si aspetta che riesca a trovare continuità all’interno della partita. È il futuro, è un calciatore di livello molto alto sulla giocata».

Adani è convinto che Maldini junior possa diventare un ottimo giocatore. Per adesso le chance di dimostrare il suo talento sono limitate, però in futuro potrebbero crescere. Da non escludere nel prossimo calciomercato estivo un trasferimento in prestito proprio per permettergli di giocare con continuità e crescere.

Intanto Daniel a Milanello ha la possibilità di allenarsi con compagni più esperti dai quali imparare tanto. Sicuramente lavorare quotidianamente con elementi come Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e altri aiuta i giovani.