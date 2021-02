Inter, come Yonghong Li: il piano B di Suning

Il gruppo Suning, proprietario dell’Inter, starebbe pensando di chiedere un finanziamento a fondi d’investimento o gruppi finanziari

Il Milan sta vivendo una nuova vita da quando la società è in mano ad Elliott. Sono davvero lontani gli anni di Yonghong Li, in cui si viveva tra le incertezze. Il club rossonero ha un’importante stabilità economica; stabilità che sta portando i suoi frutti anche sul campo.

In casa Inter, invece, non sono momenti per nulla facili. Il gruppo Suning – come hanno raccontato i media nelle ultime settimane – è intenzionato a cedere il club (o parte di esso), con Bc Partners in prima linea per l’acquisto.

Il piano B dell’Inter

Stando a quanto riporta Il Sole24Ore, però, la famiglia Zhang starebbe pensando ad un piano B per avere liquidità nell’immediato. Si starebbe discutendo con alcuni gruppi finanziari, grandi fondi d’investimento, per ottenere un finanziamento, con interessi non certo bassi.

Una strada, come tutti sappiamo, già percorsa in passato da Yonghong Li, che decise di chiedere un finanziamento ad Elliott, oggi diventato proprietario del club rossonero.