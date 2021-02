Milan e Napoli guardano in Francia per rafforzare il pacchetto offensivo. I rossoneri sarebbero sulle tracce di Boulaye Dia, giocatore del Reims

12 gol in 22 partite, è questo il bottino stagionale di Boulaye Dia. L’attaccante classe 1996 in forza al Reims non è certo passato inosservato. Il calciatore, che agisce soprattutto da prima punta ma ha ricoperto il ruolo anche di esterno destro, sarebbe finito nel mirino del Milan. I rossoneri, così come il Napoli – riporta Le10Sport – sarebbero pronti ad incontrare Dia per avviare le trattative per un trasferimento in Italia.

Leggi anche:

Concorrenza estera

Possibile futuro in Serie A dunque per il giovane centravanti, che ha una valutazione sui 15 milioni di euro. Attenzione, però, alla solita concorrenza che potrebbe arrivare dalla Premier League. La disponibilità economica ai club inglesi, d’altronde, non manca.

Il Milan nelle ultime sessioni di calciomercato ha dimostrato di essere molto attento alla Ligue 1. Oltre a Dia il nome caldo da monitorare è senza dubbio quello di Florian Thauvin. L’esterno si appresta a lasciare il Marsiglia e i rossoneri vorrebbero portarlo a Milano per rafforzare la corsia destra. Bisognerà chiaramente vincere la concorrenza di diverse squadre, Siviglia su tutte.