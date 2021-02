Sabatini elogia Massara: “Il Salah dei dirigenti, la Roma ha sbagliato”

Sabatini ha grande stima di Massara, con il quale ha lavorato in passato, e gli ha augurato successo al Milan. Frecciata alla Roma invece.

Arrivato in punta di piedi, Frederic Massara si è poi rivelato una spalla ideale per Paolo Maldini. I due dirigenti compongono un’ottima coppia e hanno effettuato diverse operazioni importanti per il Milan.

L’attuale dirigente sportivo ha lavorato per tanti anni con Walter Sabatini, il quale a TeleRoma56 ha speso grandi elogi nei suoi confronti: «La Roma ha sbagliato a lasciar partire una persona di grande cultura, educazione e impegno. Arrivava alle 7:30 e andava via a notte inoltrata, il club giallorosso ha commesso un errore. So che non è stato confermato perché difese Monchi e questa presa di posizione fu letale. Una vicenda abbastanza squallida. Massara è il Salah dei dirigenti, sono felice per lui e spero vinca al Milan».

Parole importanti quelle di Sabatini, oggi dirigente del Bologna. Una vera e propria incoronazione da parte di una figura molto esperta e competente del calcio italiano. Massara al Milan ha trovato l’ambiente ideale per lavorare e con Maldini sta facendo grandi cose.

Sabatini ha sottolineato l’errore della Roma nell’essersi sbarazzata di lui, sbagliando, e gli augura di avere successo in rossonero. Parole che il ds milanista certamente apprezzerà.