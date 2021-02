F1, incidente per Alonso: pilota cosciente

Fernando Alonso è stato investito in Svizzera mentre andava in bici. Il pilota è cosciente ma si attendono gli esami per conoscere le sue condizioni

E’ fissato per il 28 marzo l’inizio della Formula 1 2021, con il Gran Premio in Bahrein. Sale l’attesa degli appassionati che potranno riabbracciare Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, infatti, torna a gareggiare in sella all’Alpine.

L’inizio di stagione per Alonso non è però per nulla fortunato. L’asturiano – come confermato dalla scuderia, sui propri social – è stato investito mentre si allenava, come è suo solito, in bici, nelle strade di Lugano, in Svizzera.

Alonso, ricoverato in ospedale, è cosciente ed in attesa di nuovi esami, che svolgerà domani, per verificare la presenza di fratture. Saranno dunque ore di attesa per l’ex ferrarista e per tutti gli appassionati, che incrociano le dita in vista dell’inizio della nuova stagione di F1.