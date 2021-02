Mondiale per Club, vince il Bayern: Pavard piega il Tigres

Il Bayern Monaco conquista il Mondiale per Club, battendo in fiale i messicani del Tigres. A decidere un gol di Pavard

Come da pronostico, è stato il Bayern Monaco a conquistare il Mondiale per Club. I bavaresi hanno battuto il Trigres UANL di Gignac, per una rete a zero. A decidere il match, giocato allo Stadio Education City di Al Rayyan, è stato Pavard al 61esimo.

Il Bayern Monaco ha conquistato così il suo sesto titolo in stagione, eguagliando il record stabilito dal Barcellona nel 2009. Nell’albo d’oro del Mondiale per Club, nato nel 2000, i tedeschi succedono al Liverpool. L’ultima vittoria di una squadra non europea risale al 2012, quando a trionfare furono i brasiliani del Corinthians.

Per il Bayern sono così due i successi nella competizione, dopo quello del 2013. Davanti ai tedeschi ci sono Real Madrid (4) e Barcellona (3). Milan e Inter, uniche italiane, a conquistare il trofeo, rispettivamente nel 2007 e nel 2010.