Raiola: “Donnarumma sta per fare qualcosa di importante”

Altre parole molto indicative di Mino Raiola sul destino di Gianluigi Donnarumma. L’agente apre le porte al suo rinnovo.

Sempre da Milano in serata arrivano altre dichiarazioni di Mino Raiola, stavolta meno criptiche ed ermetiche di quelle ottenute qualche minuto prima.

Il procuratore si è fermato a parlare del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, spiegando ai cronisti presenti che sta per accadere qualcosa di molto importante.

“Dovete lasciare in pace Gigio, perché sta per fare qualcosa di importantissimo per la sua carriera e per il Milan. Il resto si fa nelle retrovie, senza che nessuno di voi sappia qualcosa o parli, e sarà così sempre”.

Un’apertura molto importante che sottointende una trattativa tra Raiola e la dirigenza del Milan per chiudere la questione il prima possibile.

Altre parole anche su Zlatan Ibrahimovic: “Non mi stupisce affatto, Zlatan era l’unico che poteva salvare il Milan. Lui è uno che migliora tutti, è altruista. Lo hanno capito anche al Milan, sono contentissimo per lui, per il Milan e per i tifosi del Milan”.