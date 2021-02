Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: rompe col Chelsea, lo vuole Maldini!

Arriva dall’Inghilterra la notizia di un possibile colpaccio per il Milan. Il giocatore arriverebbe dal Chelsea la prossima estate.

Arriva dall’Inghilterra una notizia a dir poco sorprendente. Uno dei migliori calciatori del Chelsea sembra pronto a lasciare anzitempo il club.

Una possibilità per molte società internazionali ed europee. Ma il calciatore in questione sembra fa gola soprattutto in Italia, dove Milan e Juventus appaiono le squadre più interessate.

Si tratta del marocchino Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea che lo ha acquistato la scorsa estate dall’Ajax, dove si era fatto apprezzare soprattutto nella stagione 2018-2019.

Ziyech scontento a Londra: futuro in Serie A?

L’indiscrezione arriva dal tabloid inglese The Sun, che parla di uno Ziyech già in rottura con il Chelsea, soprattutto per le poche apparizioni stagionali tra campionato e coppe.

Giunto a Londra come un colpo pazzesco qualche mese fa, il marocchino sta perdendo colpi e considerazione, anche dopo l’arrivo di Thomas Tuchel in panchina.

E’ stato Ziyech stesso a parlare della sua situazione precaria: “I miei primi 6 mesi in Premier sono stati molto complicati, sia per le poche partite giocate sia per l’ambientamento lento. Poi ci si è messo anche l’infortunio a mettermi in difficoltà”.

Tuchel è sulla stessa lunghezza d’onda: “Ziyech ha talento ma ha bisogno di diverso tempo per integrarsi nel calcio inglese, fa ancora fatica”.

Da qui l’idea di lasciare Londra la prossima estate, magari con un’apertura verso la Serie A italiana. E si parla di Milan e Juventus come club maggiormente interessati.

Per Paolo Maldini sarebbe un colpo a dir poco prestigioso. Un acquisto dalla Premier che arricchirebbe la cifra tecnica della formazione di Pioli.

Per ora si tratta soltanto di una indiscrezione proveniente dall’Inghilterra. Ma chissà che Ziyech, senza riuscire a sfondare oltremanica, possa davvero diventare un’idea concreta per la trequarti rossonera del futuro.