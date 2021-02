Derby Together – L’iniziativa virtuale per Milan-Inter

Il Milan ha lanciato un’organizzativa in vista del derby del 21 febbraio per avvicinare ancora di più i tifosi, seppur costretti a casa.

Il prossimo 21 febbraio si giocherà il derby di ritorno di campionato tra Milan e Inter. Ma sarà una partita a dir poco atipica.

Ancora non sarà possibile per i tifosi delle due squadre rivali riempire gli spalti di San Siro, vista la attuale pandemia dovuta al Coronavirus.

Il Milan, per cercare di riavvicinare il proprio pubblico nonostante la lontananza forzata, ha lanciato un’iniziativa virtuale.

Si tratta di Derby Togheter, un’iniziativa mirata ad accogliere i circa 500 milioni di supporters in tutto il mondo per riempire virtualmente San Siro per la stracittadina.

L’idea è quella di vendere dei Virtual Ticket per poter vincere diversi premi, legati al club rossonero e al merchandising AC Milan. In palio ci sono oltre 200 premi: le maglie indossate dai calciatori rossoneri durante Milan-Inter, un volo per Dubai offerto da Emirates, Gift Card PUMA, Meet&Greet virtuali con le Glorie rossonere e moltissimi altre iniziative.

Inoltre gli introiti di tali biglietti virtuali saranno donati in beneficienza, devoluti a Fondazione Milan per aiutare le fasce più fragili colpite dall’impatto sociale ed economico in questi mesi difficili.

Ogni informazione sull’iniziativa è rintracciabile sulla pagina web apposita.