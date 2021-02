Spezia-Milan, i convocati di Pioli: tornano Kjaer e Bennacer

La lista dei convocati in casa Milan per la trasferta con lo Spezia, prevista per domani sera e valida per la 22.a giornata di campionato.

Il Milan è atteso domani dalla trasferta a La Spezia, gara insidiosa che i rossoneri vogliono vincere per mantenere il primo posto in classifica.

Stefano Pioli avrà finalmente la rosa quasi a completa disposizione. Diversi infatti i rientri importanti in vista della gara allo stadio Picco.

Recuperati infatti tre giocatori rilevanti come Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Sandro Tonali, tutti e tre pronti a giocare contro lo Spezia.

L’elenco dei convocati:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.