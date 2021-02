Spezia-Milan, quasi 100 anni fa l’ultimo precedente

Il Milan e lo Spezia si sono affrontati in Liguria quasi un secolo fa, quando la Serie A non esisteva ancora e il calcio era tutt’altra cosa.

La gara tra Spezia e Milan che si giocherà domani sera risulterà la primissima gara in Serie A tra le due formazioni in terra ligure.

Ma non si tratta della prima volta allo stadio Picco tra bianconeri e rossoneri. Vi sono infatti alcuni precedenti che risalgono a circa 100 anni fa, quando il massimo campionato italiano era strutturato in modo diverso.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale esattamente all’11 novembre 1923, in un’epoca decisamente diversa per il calcio e con regolamenti molto lontani a quelli attuali.

In quegli anni il campionato nazionale italiano era diviso in zone e gironi. Il Milan era inserito nella Lega nord, a sua volta suddiviso in gironi A e B.

I rossoneri affrontarono nel 1923 lo Spezia, che si impose per 2-1 contro i più prestigiosi rivali.

Stesso identico risultato della stagione precedente, quando i liguri si imposero sempre di misura.

Il Picco dunque risulta un campo a dir poco sfortunato per la formazione milanista, almeno nei precedenti del secolo scorso. Ma oggi le cose sono molto diverse, visto che il Milan è leader del campionato mentre gli spezzini, seppur in ottimo momento, parton sfavoriti.