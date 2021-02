Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu, Massara: “Siamo tranquilli”

Le parole di Massara a DAZN prima di Spezia-Milan di questa sera. Il direttore sportivo rossonero parla anche dei rinnovi

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro lo Spezia di questa sera. Inevitabili le domande sui rinnovi di contratto, anche se il dirigente rossonero ci tiene a mettere in guardia la squadra in vista del difficile impegno di stasera: “Le insidie ci sono e non sono nascoste. Lo Spezia è forte, ha messo in difficoltà tante squadre di vertice. Ci servirà una prestazione importante. Noi vogliamo proseguire il nostro cammino“.

Sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: “Un tema ricorrente. Stiamo parlando coi loro procuratori. Siamo tranquilli perché entrambi sono concentrati sulla squadra, sulle partite. Stiamo lavorando in maniera proficua e speriamo di risolverla al più presto. Sono molto legati al Milan, lavoraremo al massimo per arrivare ad un accordo. Anche con Ibrahimovic, ovviamente“.