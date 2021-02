Serie A, Spezia-Milan 2-0: gol e sintesi partita | Video Highlights

Spezia-Milan, la cronaca e gli highlights dell’anticipo del sabato valido per la 22a giornata di Serie A. Rossoneri asfaltati dagli uomini di Italiano che vincono per 2-0 meritatamente

Il primo tempo di Spezia-Milan allo stadio Picco non la dice buona ai rossoneri. Gli aquilotti guidati da Italiano partono fortissimo e bloccano il gioco dal basso degli uomini di Pioli. Con molta sincronia di passaggi e trame interessanti, lo Spezia va vicinissimo al gol al 13’: Riccardo Saponara carica un tiro potente all’interno dell’area rossonera, e calcia un siluro che Donnarumma para grazie ad un intervento provvidenziale.

Per tutti i 45’ minuti della prima frazione di gara, il Milan fatica a costruire qualsiasi tipo d’azione, complice anche la bravura degli spezzini a coprire bene ogni zona di campo. I rossoneri provano allora a giocare di rimessa, tentando diversi contropiedi, ma manca ad ogni occasione la capacità di bucare la difesa avversaria. Un Milan in generale spompato, soprattutto a centrocampo e in zona di rifinitura. Termina sullo 0-0 il primo tempo di Spezia-Milan.

Il secondo tempo di Spezia-Milan

L’inizio della seconda frazione di gara vede ancora una volta lo Spezia partire molto aggressivo. Al 47’ ci prova nuovamente Saponara, che dopo aver raccolto un passaggio nell’area rossonera fa esplodere un destro indirizzato perfettamente in porta; Dalot fa da scudo e spedisce la palla in angolo.

Al 56’ lo Spezia capitalizza il lavoro fatto durante tutto il match e mette a segno l’1-0: dopo una bella rete di passaggi in area avversaria Giulio Maggiore raccoglie sul rimbalzo di Romagnoli e la mette in rete. Milan assolutamente fuori condizione!

Al 67’ arriva il raddoppio della squadra di Italiano. Dopo il fallo di Dalot al limite della parte sinistra dell’area, Bastoni raggiunge il pallone calciato su punizione e tira un missile di prima intenzione. È 2-0 allo stadio Picco per lo Spezia!

Il Milan prova ad impostare qualche azione pericolosa, ma lo Spezia continua a chiudere bene gli spazi e ripartire dal recupero palla. Veramente nessuna azione degna di nota per i rossoneri all’87’.

Al 91’ arriva l’occasione del gol per i rossoneri con Mario Mandzukic: ricevuta palla da calcio di punizione il croato colpisce di testa ma questa termina di poco a lato della porta. Al 93’ stupisce con ancora lo Spezia con Acampora che colpisce la traversa dopo un tiro magistrale al volo.

Finisce così allo stadio Picco tra Spezia e Milan, una sconfitta per 2-0 molto pesante per i rossoneri che non hanno saputo rialzarsi dopo il primo svantaggio.