Napoli-Juve, la protesta di Chiellini: “Non fare il buffone!”

Giorgio Chiellini non ha preso bene l’assegnazione del calcio di rigore per il Napoli. Le immagini del difensore che invita Rrahmani a rialzarsi

Non sono passate inosservate le proteste a fine partita del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, che si è lamentato per il rigore assegnato al Napoli, che ha poi deciso il match.

In campo anche Giorgio Chiellini, protagonista della manata ai danni di Amir Rrahmani, che ha causato il calcio di rigore, ha protestato non poco.

Il difensore bianconero – come è possibile vedere dalle immagini – ha richiamato il calciatore degli azzurri, invitandolo al alzarsi: “Dai Rrahmani alzati, non fare il buffone“, parole che non si fa fatica a sentire.