Primavera Milan-Empoli 4-0: poker rossonero!

La Primavera del Milan si impone 4 a 0 contro l’Empoli, in un match valevole per la nona giornata. Doppietta di Olzer e gol di Micheli e Nasti

La Primavera di Federico Giunti rialza la testa, dopo il pesante ko contro il Bologna, e si impone con un netto 4 a 0 contro l‘Empoli. Il Milan, padrone del campo, ha battuto i toscani grazie alla doppietta di Olzer e alle reti di Michelis e Nasti.

I rossoneri salgono così a 15 punti in classifica, agganciando l‘Inter al quinto posto. Il miglior modo dunque per affrontare il prossimo match di campionato, il derby contro l’Inter, in programma mercoledì.

Milan-Empoli 4-0: 32′ e 46′ Olze, 36′ Michelis, 740 Nasti