Stella Rossa leader nel campionato Serbo: le statistiche prima del Milan

La Stella Rossa si presenta al doppio confronto di Europa League contro il Milan da leader indiscussa del campionato serbo con uno score davvero notevole

Archiviata la pesantissima sconfitta contro lo Spezia e, in attesa del Derby con l’Inter di domenica prossima, il Milan riprende il cammino in Europa League con il doppio confronto nei sedicesimi di finale contro la Stella Rossa di Belgrado.

Un avversario che evoca bei ricordi in campo europeo ai rossoneri. Proprio contro i serbi, infatti, iniziò la cavalcata vincente del Milan di Sacchi verso la prima Coppa Campioni dell’era Berlusconi mentre, nell’estate 2006, sempre al Marakanà di Belgrado, Inzaghi e compagni, allenati da Ancelotti, superarono il turno preliminare decisivo per l’accesso ai gironi Champions League, primo passo verso la rivincita ad Atene contro il Liverpool.

Anche stavolta contro i biancorossi allenati dall’ex Inter e Lazio, Dejan Stankovic, il Milan si gioca il proprio futuro europeo in un confronto alquanto impegnativo contro una squadra che, alla stregua delle ultime stagioni, sta nuovamente dominando il campionato serbo.

Stella Rossa dominante in campionato, le statistiche

La Stella Rossa ha vinto le ultime tre edizioni della SuperLiga serba e si avvia al poker. Dopo 21 giornate disputate, infatti, i biancorossi di Stankovic sono stabilmente al primo posto con addirittura 59 punti sui 63 disponibili con ben 8 lunghezze di vantaggio sugli eterni rivali del Partizan Belgrado.

A certificare il dominio della Stella lo score impressionate di 19 vittorie e 2 pareggi con 55 gol fatti e solo 8 subiti. Tra campionato e coppe, i serbi sono imbattuti dallo scorso 22 ottobre quando persero in Europa League contro l’Hoffenheim in trasferta (2-0), in una settimana “difficile” nella quale sono arrivati anche gli unici due pareggi in campionato nel derby con il Partizan (1–1) e con lo Javor (1-1).

Dal 25 ottobre al 18 dicembre (ultima giornata della SuperLiga serba prima della pausa invernale), la Stella Rossa ha vinto 11 partite, pareggiandone 2, entrambe in Coppa con Hoffenheim e Slovan Liberec, quest’ultimo già a qualificazione raggiunta. Alla ripresa del campionato serbo avvenuta lo scorso 7 febbraio, altre due vittorie, entrambe in trasferta con Novi Pazar e Radnicki Nis.

Attenzione anche ai marcatori. La Stella Rossa ne piazza tre tra i primi 10 del campionato serbo con Ivanic a 9 reti, seguito dal nostro Diego Falcinelli e Katai a 7. In Europa League, il miglior cannoniere è Ben, l’attaccante di Capo Verde con 2 gol all’attivo.

Statistiche, dunque, molto importanti quelle degli uomini di Stankovic. Al di là delle considerazioni sul valore del campionato nazionale, per il Milan non certo il più semplice degli avversari da affrontare nel momento decisivo della stagione.