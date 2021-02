Stella Rossa-Milan, arbitra Sidiropoulos: bilancio positivo con le italiane

Scelto l’arbitro del mach di giovedì in Europa League tra Stella Rossa e Milan: sarà un fischietto esperto dalla Grecia.

Poco fa l’UEFA ha annunciato le designazioni arbitrali in vista del turno d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Il match di giovedì alle 18:55 tra Stella Rossa e Milan è stato affidato al signor Anastasios Sidiropoulos, fischietto di nazionalità greca.

Il 41enne sarà coadiuvato dai guardalinee Kostaras e Dimitriadis, mentre alla postazione VAR ci sarà il tedesco Dankeret.

Prima direzione assoluta per Sidiropoulos in una gara del Milan. Ma il fischietto greco ha già arbitrato in otto occasioni diversi club italiani impegnati nelle coppe europee.

Il bilancio è molto positivo per le squadre della nostra Serie A: negli incroci con Sidiropoulos le italiane non hanno mai perso, bensì ottenuto 6 vittorie e 2 pareggi.