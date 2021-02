Milan, leggero turnover a Belgrado | Tocca ai croati!

Il Milan cambierà qualcosa contro la Stella Rossa giovedì sera, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Inizia un vero e proprio tour de force per il Milan fino alla prossima sosta per le nazionali, visto che da giovedì ricomincia anche l’Europa League.

Dopo il k.o. inaspettato con lo Spezia, i rossoneri dovranno dare il massimo in una settimana che diventa già decisiva per le ambizioni stagionali: prima la gara di coppa con la Stella Rossa, poi il derby con l’Inter domenica alle ore 15.

Visti i due impegni ravvicinati ed a dir poco rilevanti, Stefano Pioli dovrà dosare al meglio le forze dei propri ragazzi. Per tale motivo si attendono un po’ di cambiamenti di formazione già a partire dal match di giovedì.

La formazione del Milan contro la Stella Rossa

Oggi la Gazzetta dello Sport parla di un leggero turnover che mister Pioli starebbe valutando in vista della trasferta europea contro la Stella Rossa.

Qualche cambiamento nella formazione di partenza rispetto alla gara di La Spezia ci sarà, ma non si tratterà di un vero e proprio stravolgimento. Infatti, anche nella fase a gironi, Pioli ha sempre utilizzato una base di titolari e inserito al massimo 3-4 elementi nuovi per non disperdere gli equilibri.

A Belgrado tornerà dal 1′ minuto Davide Calabria, che era squalificato sabato scorso nel match contro i liguri, prendendo il posto del deludente Diogo Dalot.

In difesa ballottaggio tra Kjaer e Tomori, con l’ex Chelsea che sembra favorito visto che il più esperto danese non è ancora al top della condizione. Stesso discorso per Bennacer, che riposerà per dare spazio a Sandro Tonali.

Infine in attacco dovrebbe toccare al tandem croato: Ante Rebic, recuperato dopo la botta subita settimana scrosa, e Mario Mandzukic dovrebbero duettare contro i rivali serbi. Riposo dunque per Zlatan Ibrahimovic, il quale ricaricherà le batterie in vista del derby.

Questo il probabile undici di partenza del Milan contro la Stella Rossa:

(4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.