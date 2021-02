Ibrahimovic uomo derby | Punta a riacciuffare Lukaku

Dopo lo stop con lo Spezia, il Milan deve ritrovare vittoria e primato nel derby. La guida sarà come al solito Ibrahimovic.

Dimenticare Spezia. L’obiettivo principale del Milan per le prossime gare è quello di lasciarsi dietro la peggiore prestazione stagionale, con tanto di sconfitta per 2-0.

In generale la banda di Stefano Pioli vuole riprendere il cammino ai ritmi lasciati nel 2020, quando il Milan era praticamente imbattuto e sembrava una macchina da guerra inarrestabile.

Per farlo si affiderà all’uomo derby per antonomasia: Zlatan Ibrahimovic, colui che ha i numeri migliori di tutti nelle stracittadine contro l’Inter.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan odierno non è affatto Ibra-dipendente. Lo svedese non è il maestro che guida un manipolo di allievi. Bensì è squadra composta da calciatori di primo livello, uomini di spessore calcistico. Ma ovviamente è lo svedese a dare quel quid in più in certe gare rilevanti.

Ibra, che numeri nei derby di Milano!

Come detto dunque Ibrahimovic sarà comunque il calciatore su cui si poggerà il Milan nel derby di domenica prossima, quello dello sperato contro-sorpasso.

Parlano i numeri per l’attaccante classe ’81, che in carriera ha disputato la bellezza di 12 stracittadine a San Siro, con entrambe le maglie.

Il suo score è di 10 reti, di cui 8 in favore del Milan. Ben quattro di questi gol li ha addirittura realizzati negli ultimi tre derby, ovvero da quando è tornato in Serie A dal suo girovagare internazionale.

Quando sente l’odore del derby dunque Ibra si scatena, diventa l’uomo da battere. E domenica prossima avrà anche uno stimolo in più: il duello con l’odiato rivale Romelu Lukaku.

Un confronto che diventa ancora più atteso e affascinante dopo la brutta lite tra i due dell’ultimo Milan-Inter, quello di Coppa Italia del 26 gennaio scorso.

Ma Ibrahimovic vorrà soprattutto riacciuffare Lukaku, che nell’ultima giornata di campionato lo ha doppiamente sorpassato: in classifica con l’Inter, lasciando il Milan al secondo posto. Ma anche nella classifica dei cannonieri, che vede il belga a quota 16 mentre Ibra fermo a 14.