Calciomercato Milan, nome nuovo: occhi in Spagna per la difesa!

Nome nuovo per il ruolo di vice Theo Hernandez. L’ultima idea porta ancora una volta in Spagna: occhi puntati su Mathias Olivera

Il Milan guarda in Spagna per rafforzare le corsie laterali di difesa. La titolarità di Theo Hernandez e Davide Calabria non è certo in discussione ma servono sostituti all’altezza. In questa stagione ha giocato molto, in entrambe le fasce per sostituire il franco-spagnolo e l’italiano, Diogo Dalot.

Il calciatore portoghese non ha però convinto in pieno. Il terzino di proprietà del Manchester United non sembra essere pronto per indossare la maglia rossonera e in estate il ritorno in Inghilterra appare praticamente scritto. Le parti non hanno concordato una cifra del riscatto ma difficilmente il Milan deciderà di investire i 17 milioni di euro, che sembrano essere la richiesta dei Red Devils, stando a quanto riportano i media inglesi.

Per la corsia destra andrà capito quale sarà il futuro di Andrea Conti, che il Parma avrà l’obbligo di riscatto qualora dovesse salvarsi. Da tenere d’occhio, poi, la crescita di Kalulu: il francese – viste le prestazioni sottotono di Dalot – potrebbe adesso trovare spazio anche da terzino destro, guadagnandosi il ruolo di vice Calabria.

Leggi anche:

Idea Mathias Olivera

A sinistra, le porte di Milanello per Diego Laxalt sono ormai chiuse. Al Celtic sta facendo bene e l’intenzioni degli scozzesi è di continuare ad averlo in rosa ma bisognerà trovare un accordo con il Milan.

E’ evidente comunque l’intenzione da parte dei rossoneri di acquistare un nuovo terzino sinistro. Anche Theo ha bisogno di rifiatare. A gennaio si è fatto un tentativo per Junior Firpo del Barcellona. Il calciatore, però, anche per motivi familiari, ha preferito rimanere in Catalogna. Si è tornato anche a parlare di Vina ma il Palmeiras era concentrato sulla finale di Copa Libertadores e non aveva alcuna intenzione di privarsi di un giocatore importante.

Ma c’è un altro calciatore che è finito sul taccuino del Milan. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Mathias Olivera.

Il terzino classe 1997 si sta mettendo in mostra con la maglia del Getafe e una valutazione di circa 10 milioni di euro, una cifra decisamente più consona per un giocatore che dovrebbe comunque crescere alle spalle di un titolarissimo come Theo Hernandez