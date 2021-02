Calciomercato Milan, assist del Real Madrid | Maldini può chiudere!

Continuano le voci riguardanti Florian Thauvin e un suo possibile approdo in rossonero. Per il laterale francese però, la concorrenza è spietata: proposto in Spagna

Florian Thauvin continua ad essere al centro di numerosi rumor di calciomercato. La finestra di gennaio si è chiusa da qualche settimana, ma il laterale francese continua a far parlare di sé. Il contratto del nazionale campione del mondo è in scadenza a giugno 2021, e diversi club stanno sondando il terreno per un possibile approdo a costo zero. Nelle ultime ore, dopo essere stato accostato in maniera costante al Milan, qualcosa pare essersi mosso in Spagna. Secondo quanto riportato da Defensacentral infatti, il giocatore si sarebbe proposto tramite il suo agente al Real Madrid.

Sempre secondo quanto riportato dal sito spagnolo però, il Real Madrid avrebbe declinato l’offerta, non essendo interessati al capitano del Marsiglia. In primis perché i blancos sarebbero già abbondantemente coperti in quel ruolo – con Hazard, Vinicius e Asensio – sia perchè le merengues starebbero concentrando le loro attenzioni su Mbappè e Halland.

I tifosi del Milan possono dunque tirare un sospiro di sollievo, visto che anche se Madrid rimane una meta gradita dal calciatore, il Real al momento non intende ingaggiare il giocatore, seppur a costo zero.

Il Real si chiama fuori per Thauvin, Milan avanti tutta

Un importante e imponente avversario si chiama fuori. E’ il Real Madrid di Zidane, che dopo la proposta degli agenti del calciatore, avrebbe rifiutato l’offerta di ingaggiarlo a costo zero. I blancos però, dove Thauvin avrebbe voluto approdare, non sono l’unico club interessato al 28enne campione del mondo. Un laterale destro d’attacco con le sue qualità, nel pieno della carriera a 28 anni in scadenza di contratto, ha fatto gola a molte squadre europee di livello.

Negli scorsi mesi si è letto di un forte interessamento della dirigenza rossonera, che sembrerebbe inoltre ricambiata dal giocatore, che avrebbe dato la sua disponibilità ad approdare a Milanello nella prossima stagione. Il rinnovo, come già noto da diverse settimane, non arriverà, e adesso che un avversario importante si è defilato, è il momento di spingere per Maldini e Massara.

A differenza del Real, il Milan infatti sta cercando di rafforzare la corsia di destra. Vista la probabile partenza di Castillejo la prossima estate, un rinforzo di livello in quel reparto farebbe fare un ulteriore salto di qualità alla rosa di Pioli.