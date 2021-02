Dalla Spagna, Castillejo in partenza | C’è l’accordo!

Samuel Castillejo e il Milan sarebbe pronti a lasciare, con il calciatore pronto a tornare in Spagna, dove scrivono di un accordo già raggiunto.

Il Milan sta già pensando ai rinforzi per la prossima stagione, con l’ambizione di creare una rosa da Champions League, tuttavia bisogna anche cedere, e stando ai rumors ci sarebbero offerto per Samuel Castillejo. L’esterno sta trovando sempre meno spazio nello scacchiere di Pioli, dove ormai la concorrenza con Saelemaekers è vinta dal giovane belga.

I media spagnoli parlano di un accordo sulla parola tra il calciatore e un club della Liga, che al momento ha mosso una prima offerta rossonera, a cui il Diavolo ha aperto alla cessione, ma non ha ancora intavolato una vera e propria trattativa per la cessione.

L’offerta per Samuel Castillejo

L’esterno spagnolo non sarebbe contento del suo scarso utilizzo in stagione, dove l’ala è ormai la riserva di Alexis Saelemaekers, trovando sempre meno minuti. In stagione appena 3 reti per Castillejo, una sola in Serie A e due in Europa League, dove ha giocato con più frequenza in stagione.

Il portale iberico Todofichajes scrive di un interesse concreto del Betis Siviglia per Samu Castillejo. I bianco verdi sono alle prese con la cessione di Fekir e hanno pensato al calciatore del Milan come ideale sostituto.

Il calciatore del Milan ha diverse offerte, ma al momento gradirebbe tornare nella sua terra natia, ed è intrigato dal progetto del Betis, che lo vedrebbe protagonista in campo, a patto che Fekir lasci il club liberando la zolla di campo congeniale al numero 7 rossonero.

Al momento, però, resta da definire la formula dell’acquisto che al momento non trova d’accordo i club, anche se una vera trattativa non è ancora nata. Gli iberici nei primi sondaggi avrebbe richiesto la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Milan vorrebbe monetizzare sin da subito con una cessione definitiva.

I club si aggiorneranno in seguito, soprattutto quando verrà definito il futuro di Fekir.