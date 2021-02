Dalla Francia: il Lille lo ha ceduto, futuro in Italia?

Sven Botman è stato tanto voluto dal Milan a gennaio. Adesso il suo cartellino sembra essere stato acquistato per un’importante somma. La Juve e l’Inter sono tra le possibili acquirenti

Nei mesi di dicembre e gennaio il Milan era alla pazza ricerca di un valido e giovane centrale difensivo. Tanti, tantissimi i nomi passati sul tavolo della dirigenza rossonera; tra i più quotati quelli di Simakan e Kabak. Ma nella lunga lista figurava anche quello di Sven Botman, il talento difensivo in forza al Lilla.

Il giovane olandese, dopo un’anno di prestazioni strepitose nel club francese è finito nel mirino delle più grandi big d’Europa. Già, perchè oltre all’interesse del Milan, era forte anche quello di Liverpool, Inter e Real Madrid.

Maldini aveva abbandonato la pista Botman a causa dell’alto prezzo fissato dal Lille per il suo cartellino: ben 25 mln di euro. Una bella cifra, che in un periodo complicato come questo, la dirigenza rossonera non si è sentita di investire. Difatti, Maldini ha poi puntato su Fikayo Tomori: un’operazione con prestito di riscatto che non ha obbligato la società a spendere denaro nell’immediato.

Ma il Milan non aveva di certo smesso di monitorare Sven Botman, conservando per l’estate la possibilità di acquisirlo tra le fila rossonere. Oggi è arrivata però una notizia bomba: il calciatore sarebbe già stato acquistato per l’estate da un big europea. Il nome della squadra acquirente non è stato reso noto, ma nella lista degli ipotetici club figurano due italiane; e tra queste non c’è il Milan.

Inter e Juve possibili acquirenti di Sven Botman

La notizia è stata lanciata dall’emittente francese Canal+, che ha affermato che il Lille avrebbe chiuso la trattativa per la vendita di Sven Botman: un’affare di 40 mln di euro più 5 di bonus. Una cifra esorbitante, se pensiamo che due anni fa lo stesso calciatore è stato prelevato dall’Ajax per soli 8 mln di euro.

L’aspetto più interessante è che non è stato reso noto e pubblico il nome del club che ha acquistato le prestazioni del difensore olandese per tale cifra. Certo è, a quanto pare, che Botman lascerà il Lilla in estate per approdare in un top club.

L’emittente Canal+ ha provato a restringere la lista delle più quotate possibili acquirenti del difensore classe 2000. Tra queste figurano: Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Inter e Juventus.

Non vediamo l’ora di scoprire con certezza quale sia il club che si è aggiudicato il talento di Botman.