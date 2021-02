Stella Rossa-Milan, possibile turnover: oggi un rientro importante

Il Milan punta a rialzarsi nel match di Europa League contro la Stella Rossa. Per l’occasione, Pioli effettuerà qualche cambio nei titolari. Le news di Sky

Il Milan deve assolutamente rialzarsi dalla pesante sconfitta di La Spezia. Un bello schiaffo morale e tecnico il 2-0 subito contro gli uomini di Italiano. Tante critiche a Pioli e alla sua squadra che è apparsa, sabato sera, incapace di costruire un qualsiasi tipo di gioco.

C’è chi pensa che il motivo di tanta insufficienza sia stata causata da una condizione fisica non ottimale dell’intero gruppo, e chi crede che l’errore stia tutto nelle scelte tecniche di Pioli. Alla fine poco importa, i cali di rendimento in una stagione possono capitare ad ogni squadra. Adesso è certo che bisogna reagire e dare il meglio nel match di Europa League contro la Stella Rossa.

Pioli, dal suo canto, proverà ad effettuare qualche cambio negli 11 titolari da schierare dal 1’ minuto, provando a dare una scossa ai soliti equilibri di gioco. Se analizziamo la formazione in campo contro lo Spezia, non possiamo far altro che notare l’insufficienza di quasi tutti i rossoneri, con particolare menzione per Diogo Dalot e Kjaer.

Manuel Baiocchini, l’inviato Sky Sport, ha parlato davanti Casa Milan e ha comunicato delle ipotetiche novità di formazione.

Leggi anche:

Il possibile turnover di Pioli

Notizia di grande rilevanza comunicata da Baiocchini ai microfoni di Sky Sport è il rientro in gruppo di Ante Rebic. Oggi l’attaccante croato si è allenato insieme a tutti i compagni ed è possibile vederlo titolare dal 1’ minuto contro la Stella Rossa.

Tale novità conferma l’aver voluto tutelare la sua condizione fisica, non portandolo neanche in panchina contro lo Spezia. L’ex Eintracht lavorerà con prudenza sino a mercoledì cercando di ottenere la migliore condizione.

Da Sky ci arriva anche la notizia del rientro di Calabria, che tornerà a capitanare la fascia destra. La sua assenza si è sentita e non poco nel match contro lo Spezia. Probabili anche le presenze di Tomori, Meitè e Tonali nel match di Europa League. Il primo, subentrato nel secondo tempo di Spezia-Milan ha subito confermato di poter essere sempre utile alla squadra; le sue grandi qualità di difesa porteranno Pioli a ricorrere più spesso alla sua titolarità.

Per quanto riguarda la mediana, è possibile che sia Kessie che Bennacer riposino e partano dalla panchina contro la Stella Rossa. Soprattutto l’algerino ha bisogno di recuperare continuità con prudenza. Per Tonali potrebbe essere la prova del riscatto; tutti vogliono vedere una volta per tutte le grandi doti di questo giovane centrocampista. Certo, anche lui rientra da un infortunio, ma giocare dall’inizio potrà aiutarlo a prendere fiducia.

In attacco, è probabile che Mandzukic prenda il posto di Ibrahimovic. C’è tanta attesa per l’esordio da titolare dell’attaccante croato.