Calciomercato Milan, l’Arsenal sull’attaccante: piace anche a Maldini

Il Milan, a dicembre, aveva puntato un attaccante del Celtic. Il suo profilo rimane un’ottima alternativa per l’estate, ma occhio alla concorrenza dell’Arsenal

Nonostante la presenza in squadra di Mandzukic e Ibrahimovic, è probabile che il Milan in estate vada a caccia di un attaccante giovane e di qualità. Maldini e Massara, oltre a lavorare nell’ambito dei rinnovi contrattuali, sono già proiettati al calciomercato estivo e stanno sondando diversi terreni.

Alcuni di questi riguardano profili di giocatori già conosciuti, che sono stati nel mirino della dirigenza rossonera in passato. Se guardiamo indietro, alla finestra del calciomercato invernale, possiamo ricordare i tanti nomi che sono passati all’attenzione di Maldini e Massara.

L’attaccante era il colpo non pronosticato, ma l’ormai passato infortunio di Ibrahimovic aveva complicato i piani. Ed ecco che il Milan a inizio gennaio ha messo a segno l’acquisto di Mandzukic. Prima dell’arrivo del croato, la società rossonera aveva sondato diversi profili di attaccanti, tutti nomi validissimi, ma che prevedevano l’esborso di una qualche importante somma di denaro.

Con Mario Mandzukic, Maldini ha acquisito un centravanti di qualità, per lo più a parametro zero, data la sua ex condizione di svincolato. Ma per l’estate le dinamiche potrebbero cambiare e il Milan potrebbe scendere al compromesso di spendere qualche milione per l’acquisto di un attaccante giovane e dalle grandi doti come dicevamo poc’anzi.

Uno di questi potrebbe essere il già conosciuto Odsonne Edouard, l’attaccante in forza al Celtic che sta esprimendo grandi prestazioni in Scozia. Ma attenzione, perchè il suo profilo è seguito da una big inglese, che ha già pronta l’offerta.

L’Arsenal punta ad Edouard per sostituire Lacazette

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Express, l’Arsenal guidato da Mikel Arteta avrebbe messo gli occhi su Odsonne Edouard, il bomber di razza in forza al Celtic. Per lui, la società inglese avrebbe già in serbo un’offerta di 17 mln di euro.

Ritornando a gennaio, possiamo ricordare come la società scozzese richiedesse una somma di circa 20 mln per il suo attaccante. Chissà quindi se l’offerta dall’Arsenal possa convincere il Celtic.

Edouard è una punta dalle grondi doti tecniche, oltre che possedere una grande prestanza fisica. Il Milan lo conosce bene e per questo è interessato al suo profilo. Non dimentichiamo infatti il gol messo a segno da Odsonne proprio ai danni dei rossoneri nel match della fase a gironi di Europa League.

Inoltre, c’è la Roma interessata al profilo del giocatore francese classe 1998. In estate ci sarà una vera asta per conquistare il giovane talento della squadra scozzese.