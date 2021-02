Stella Rossa-Milan, i convocati di Pioli: c’è Rebic, out Diaz

Il club rossonero ha ufficializzato la lista dei convocati di mister Pioli per Stella Rossa-Milan, andata dei Sedicesimi di Europa League.

Stefano Pioli ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per Stella Rossa-Milan dei Sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021.

Nell’elenco è regolarmente presente Ante Rebic, che aveva dovuto saltare l’ultima partita di campionato contro lo Spezia per un problema a un ginocchio. Ancora assente Brahim Diaz, che non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Out Jens Petter Hauge, che non è stato confermato nella lista UEFA e dunque non può essere utilizzato in questa fase dell’Europa League.

Di seguito la lista completa dei convocati di Pioli per Stella Rossa-Milan pubblicata dal sito ufficiale acmilan.com.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.