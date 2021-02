Stella Rossa-Milan, probabile formazione rossonera: Kalulu-Tomori dal 1′

Pioli farà turnover in Stella Rossa-Milan di Europa League, ma nella formazione ci saranno anche dei titolari. Chance per Kalulu e Tomori.

Il Milan giovedì sera affronta la Stella Rossa in Serbia nell’andata dei Sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Un match da non prendere sottogamba assolutamente.

I rossoneri vengono dalla brutta sconfitta contro lo Spezia e vogliono riscattarsi. A Belgrado, nonostante uno stadio Marakana senza pubblico, troveranno una squadra molto determinata a fare risultato. I serbi, primi in classifica in campionato, sono allenati da Dejan Stankovic. L’ex giocatore di Lazio e Inter crede nell’impresa.

Leggi anche:

Europa League, probabile formazione del Milan contro la Stella Rossa

Stefano Pioli ha previsto di fare del turnover a Belgrado, considerando anche che domenica c’è il derby di campionato contro l’Inter. Una scelta abbastanza logica, anche se la Stella Rossa non va sottovalutata.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport, giocheranno dall’inizio in difesa sia Pierre Kalulu che Fikayo Tomori. I due prenderanno il posto dei titolari Davide Calabria e Simon Kjaer. Il reparto sarà completato da capitan Alessio Romagnoli e da Theo Hernandez. In porta, ovviamente, Gianluigi Donnarumma.

A centrocampo spazio ancora a Ismael Bennacer, che contro lo Spezia è apparso in ritardo di condizione (normale dopo una lunga assenza) ed è bisognoso di mettere altri minuti nelle gambe. Al suo fianco Soualiho Meite, arrivato in prestito dal Torino a gennaio e finora poco convincente. Chance importante per l’ex Monaco in mediana.

Per quanto concerne il tridente offensivo, ci saranno Samuel Castillejo e Rade Krunic con Ante Rebic a supportare l’unica punta Mario Mandzukic. L’ex Juventus sarà alla prima partita da titolare con la maglia del Milan e ci tiene a ben figurare. È stato ingaggiato per non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic (sarà in panchina) in caso di turnover e dovrà convincere in Europa League.

EUROPA LEAGUE | STELLA ROSSA – MILAN | PROBABILE FORMAZIONE DI PIOLI

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meite; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.