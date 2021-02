Krunic: “Stella Rossa poco abituata ad avversari di alto livello”

Anche Rade Krunic è intervenuto prima del match di Europa League, che lo vedrà titolare, tra Stella Rossa e Milan.

L’emittente Milan TV ha riportato le parole di Rade Krunic, centrocampista del Milan, prima del match contro la Stella Rossa.

Tanta considerazioni agli avversari odierni: “Secondo me la Stella Rossa può soffrire contro squadre più forti, perché sono abituati in campionato a fronteggiare avversari meno forti e poco all’altezza. Noi invece siamo abituati ad affrontare squadre di livello alto o basso. Possiamo metterli in difficoltà”.

L’atmosfera del Marakana: “Senza il pubblico è qualcosa di diverso, ma per me sarà emozionante tornare a giocare qui”.

Sul ruolo: “Sono a mio agio, il mister in coppa mi ha sempre dato molta fiducia fin da inizio di stagione. Da trequartista so come muovermi, posso dare tanto”.