Milan-Inter, designato l’arbitro Doveri

Daniele Doveri dirigerà il derby di Milano, l’ultima direzione con i rossoneri a Bologna.

é arrivata l’attesissima assegnazione per l’arbitro del Derby di Milano, con la scelta che è ricaduta sull’arbitro Daniele Doveri chiamata a dirigere la gara più importante della giornata della domenica di Serie A.

L’AIA ha optato per l’arbitro della sezione arbitrale di Roma 1.

La squadra arbitrale per il derby

In stagione il fischietto Romano è salito alla cronaca per la direzione in Bologna-Milan, dove ha assegnato due calci di rigore ai rossoneri (Uno sbagliato e uno segnato).

Con il Milan 20 direzioni, con 13 successi del Diavolo, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Ecco l’elenco completo della squadra arbitrale per il derby:

DOVERI

CARBONE – PERETTI

IV: GUIDA

VAR: MARIANI

AVAR: BINDONI

Gara che si svolgerà domenica 21 alle ore 15, diretta Dazn.