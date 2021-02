Stella Rossa-Milan, Pioli: “Va alzato il livello. Bennacer nota dolente”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Stella Rossa-Milan 2-2, match dei Sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021.

Queste le prime parole del mister rossonero dal Belgrado: «La voglia non c’entra. È mancata la qualità per fare il terzo gol. Avremmo meritato di vincere, in superiorità numerica non dovevamo concedere nulla a loro. La partita l’abbiamo fatta, pur facendo anche errori, abbiamo creato tanto e anche concesso qualcosa. Siamo stati abbastanza compatti, abbiamo concesso ripartenze. Avevamo la vittoria in mano, dovevamo trovare il terzo gol. Comunque buon risultato per il ritorno…».

Il tecnico emiliano prosegue: «Bisogna analizzare bene le nostre partite e alzare il livello delle prestazioni, è un momento importante della stagione e abbiamo impegni importanti. Si può fare meglio».

Spiace per l’infortunio di Ismael Bennacer: «La nota veramente dolente è la sua ricaduta. Pensavamo di aver fatto tutto per non avere rischi, invece qualcosa ha sentito. Peccato, è un ragazzo che stava crescendo e ora dispiace che si debba fermare nuovamente».

LEGGI ANCHE -> Stella Rossa-Milan 2-2: rossoneri beffati da Pavkov nel recupero | La cronaca della partita

Flessione fisica della squadra? Pioli risponde: «No, va fatta una valutazione più ampia. Mesi fa abbiamo avuto tanti infortunati e certi giocatori hanno speso tanto. Dobbiamo ritrovare la condizione di chi è rientrato e gestire gli altri. Fisicamente stiamo bene, non abbiamo pareggiato per ragioni fisiche. È mancata la personalità per chiuderla».

Si passa alla fine a parlare del derby Milan-Inter di domenica: «I derby sono sempre stati equilibrati e con gol, penso che avrà più possibilità di vincere chi riuscirà a subire meno. Noi abbiamo le nostre qualità, loro hanno le loro. La sfida arriva al momento giusto, vogliamo essere pronti».