Diretta Live Stella Rossa-Milan: gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita valida per i Sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021.

Europa League, Stella Rossa-Milan: cronaca della partita

77′ – ESPULSO RODIC! Fallo su Kalulu, il serbo era già ammonito.

74′ – Stankovic mette Gajic per Gobeljic.

71′ – Ammonito Mandzukic per manata in faccia a un avversario.

67′ – Borjan respinge la conclusione in area di Castillejo dopo la buona azione di Leao.

62′ – Entra Falco per Ben nella Stella Rossa.

61′ – GOL MILAN! Theo Hernandez spiazza Borjan!

59′ – RIGORE PER IL MILAN! Theo Hernandez travolto in area da Pankov.

57′ – Ammonito Rodic per brutto fallo su Tonali.

55′ – Kanga ci prova col destro da lontano, pallone fuori di molto.

54′ – Ammonito Milunovic per fallo netto su Krunic, era diffidato e salterà il ritorno.

52′ – GOL STELLA ROSSA. Kanga dagli 11 metri non sbaglia, Donnarumma aveva intuito la conclusione alla sua destra ma non è riuscito a respingere.

51′ – RIGORE PER LA STELLA ROSSA. Falcinelli in un tentativo di tiro colpisce il braccio largo di Romagnoli, l’arbitro non ha dubbi.

48′ – Donnarumma mette in corner la conclusione sul primo palo di Ben, che ha creato un po’ di panico in area rossonera.

46′ – INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Pioli ha inserito subito Rafael Leao per Rebic.

45’+2′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO! Stella Rossa-Milan 0-1, decide un autogol di Pankov.

45’+1′ – Milunovic dall’interno dell’area manda alto, occasione per i serbi!

45′ – Due minuti di recupero.

42′ – GOL MILAN! Autorete di Pankov sul cross basso messo da Castillejo! Goffo intervento del difensore serbo, che mette la palla alle spalle di un Borjan comunque poco brillante nell’occasione.

39′ – Entra Tonali per Bennacer.

37′ – Bennacer rimane a terra per un problema muscolare alla coscia destra, deve uscire.

34′ – Tomori determinante a deviare di testa su un cross dei serbi.

31′ – Ci prova Ben El Fardou dalla distanza, Donnarumma blocca.

29′ – Buona palla rasoterra di Rebic per Theo Hernandez, che in area non controlla bene e scivola. Peccato!

25′ – Conclusione forte di Petrovic dalla distanza, Donnarumma devia in corner.

22′ – Clamorosa chance per Rebic, che su assist di Rebic manda alto col sinistro davanti a Borjan!

20′ – Ivanic trovato bene da un compagno in profondità, tiro in diagonale respinto coi piedi da Donnarumma in corner. Occasione interessante per la Stella Rossa, Milan un po’ disattento.

19′ – Krunic calcia potente da fuori area, Borjan si salva mettendo in corner.

13′ – GOL ANNULLATO. Il pallone è finito sul braccio di Mandzukic prima della conclusione di Theo Hernandez. Decisivo l’intervento del VAR.

12′ – GOL MILAN! Theo Hernandez la mette in rete facilmente dopo l’uscita errata di Borjan.

9′ – Sull’angolo è Meite a colpire di testa sul primo palo, pallone alto.

9′ – Rebic calcia col sinistro da posizione defilata, Borjan mette in corner.

8′ – Kanga ci prova col destro dalla distanza, Donnarumma blocca facilmente.

6′ – Annullato un gol a Castillejo, partito in posizione di leggero fuorigioco.

5′ – Primi minuti equilibrati allo stadio Marakana.

1′ – Partita cominciata a Belgrado!

Alle 18:55 l’arbitro Sidiropoulos fischierà l’inizio della sfida.

Stella Rossa-Milan: la presentazione della partita

Il Milan si presenta a Belgrado con grandi motivazioni. Dopo aver perso clamorosamente in casa dello Spezia in campionato, vuole rifarsi in Europa League contro la Stella Rossa anche per presentarsi al meglio nel derby di domenica contro l’Inter. Un risultato negativo oggi potrebbe avere contraccolpi psicologici per il big match.

Stefano Pioli avrà come unico assente Brahim Diaz, ancora fuori per infortunio muscolare. Per il resto l’organico è completo, ma l’allenatore rossonero farà un po’ di turnover sia per far rifiatare alcuni titolari che per dare minutaggio ad altri giocatori. Senza dimenticare che c’è il derby nel weekend.

Sarà una gara sentita per Dejan Stankovic, ex Inter e oggi allenatore della squadra di casa. I serbi sono primi nella classifica del campionato nazionale, dove sono anche imbattuti. Anche se sulla carte sono avversari battibili, non vanno assolutamente affrontati con l’atteggiamento visto a La Spezia. Il Diavolo non può permettersi di sbagliare approccio e prestazione.

Formazioni ufficiali Stella Rossa-Milan

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Degenek, Pankov, Milunović; Gobeljić, Kanga, Petrović, Rodić; El Fardou, Ivanić; Falcinelli. A disp.: Popović; Bakayoko, Gajić, Gavrić, Pavkov, Falco, Sanogo, Srnić, Vukanović. All.: Stanković.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Meïte, Bennacer; Castillejo, Krunić, Rebić; Mandžukić. A disp.: Donnarumma A., Tătărușanu; Calabria, Dalot, Gabbia, Kjær; Çalhanoğlu, Kessie, Saelemaekers, Tonali; Ibrahimović, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Sidiropoulos (GRE)

Precedenti Stella Rossa-Milan

Tra Stella Rossa e Milan sono 4 i precedenti: 3 vittorie rossonere, un pareggio e 0 successi dei serbi. I primi due confronti risalgono agli Ottavi della Coppa dei Campioni 1988/1989: 1-1 a San Siro, 1-1 al Marakana ma squadra di Arrigo Sacchi vincitrice ai rigori. Nella competizione trionfò proprio il Diavolo alla fine.

Successivamente c’è stato uno doppio scontro del preliminare della Champions League 2006/2007. A Milano vittoria 1-0 della formazione di Carlo Ancelotti, che ha bissato il successo anche a Belgrado imponendosi 2-1. Anche in quella stagione alla fine furono i rossoneri ad alzare la coppa.

Non ci sono precedenti tra Pioli e Stankovic, che si affrontano per la prima volta in questi Sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021.