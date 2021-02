Stella Rossa-Milan, diretta tv e streaming: dove vederla oggi 18 febbraio

Stella Rossa-Milan, match di andata dei sedicesimi di Europa League. Le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming a partire dalle 18.55

Stella Rossa-Milan tornano ad affrontarsi al Marakanà di Belgrado dopo 15 anni. L’ultimo confronto nel preliminare di Champions League di quella stagione con i rossoneri di Inzaghi vittoriosi (e qualificati) anche nel ritorno. Oggi si gioca per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Calcio di inizio alle 18.55, in concomitanza con altri 7 match compreso quello della Roma, attesa in trasferta dal Braga. Si giocherà senza pubblico dopoché la richiesta del club serbo di una riapertura parziale è stata respinta dalle autorità

Stando alle indiscrezioni della vigilia, Pioli dovrebbe varare un discreto turnover in vista dell’Inter con Tomori al posto di Kjaer, Kalulu esterno per Calabria (con Dalot in panchina dopo la pessima prestazione a La Spezia), Meité per Kessié e Mandzukic in attacco per Ibrahimovic. A supporto del croato, alla prima da titolare, un tridente inedito con Castillejo, Krunic e il rientrante Rebic. Tra i titolari non dovrebbero mancare Donnarumma, Romagnoli, Hernandez e Bennacer

Leggi anche

Stella Rossa-Milan, la diretta tv

Come spesso accade per l’Europa League, il dilemma per gli appassionati è sapere se il match sarà trasmesso su Sky o, in chiaro, su TV8. Nel caso di Stella Rossa-Milan di oggi, alle 18.55, la diretta tv sarà su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Calcio 252. Sul digitale terrestre di Sky, diretta sui canali 472 e 473. Su TV8, al termine delle partite delle 21, speciale Europa League in seconda serata con gli highlights, in chiaro, di Stella Rossa-Milan e le interviste ai protagonisti.

La diretta streaming

Per seguire in streaming Stella Rossa-Milan occorre possedere SkyGo nel proprio abbonamento ed essere registrati all’app con la procedura indicata. SkyGo è disponibile su app per dispositivi mobili e pc. Per accedervi basta inserire le proprie credenziali e selezionare dal menù Canali, Sky Sport Uno e Sky Calcio 252 oppure la finestra dedicata all’evento disponibili a ridosso dell’inizio del match.

Su tv8.it, sito ufficiale dell’emittente o sull’app del canale, streaming in chiaro sia di Granada-Napoli (dalle 21.05) che dello studio Europa League in seconda serata con gli highlights di tutte le partite di andata dei sedicesimi.