Calciomercato Milan, il centrocampista torna in Spagna

Luis Alberto sogna il ritorno in Spagna. Vuole vestire la maglia del Cadice. Il talento della Lazio è stato accostato anche al Milan nelle settimane scorse

Nelle settimane scorse vi abbiamo parlato del sondaggio effettuato da parte del Milan per Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, in questa stagione, ha manifestato più volte alcuni malumori, che hanno lasciato pensare che un addio in estate sia davvero possibile.

Strappare il classe 1992 alla Lazio resta comunque impresa davvero complicata. Il giocatore è legato ai biancocelesti da un contratto lungo, fino al 30 giugno 2025, che fa dormire sonni tranquilli al presidente Claudio Lotito.

Luis Alberto ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. Un prezzo quasi irraggiungibile in un momento di crisi, come quello che stiamo vivendo per via del coronavirus. Nel frattempo il nome dello spagnolo, pedina chiave dello scacchiere di Simone Inzaghi, è stato accostato anche alla Juventus, oltre che al Siviglia.

Ritorno in Spagna per Luis Alberto

Un ritorno in Spagna di Luis Alberto non si può certo escludere. Non sembra esserci il club andaluso, però, nel suo futuro. Il fantasista, come riporta Fichajes.net, intervenendo a Stereo si è così espresso: “Dove ti piacerebbe chiudere la tua carriera?Sicuramente il mio sogno è giocare per il Cadice“.

Il Cadice, attualmente, occupa la 15esima posizione nella Liga e domenica è atteso da una partita, contro il Barcellona, in cui l’aiuto di Luis Alberto servirebbe certamente.

Lo spagnolo, però, al momento pensa solamente alla sua Lazio, con la quale è andato a segno, in questa stagione, per ben sei volte. Sabato i biancocelesti sfideranno la Sampdoria, in campionato, poi testa alla super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.