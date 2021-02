Milan, verso il derby: un solo dubbio per Pioli

Il Milan è pronto a cambiare volto. Dopo l’importante turnover in Europa League, contro l’Inter tornano i titolari. Ecco la formazione

Da oggi il Milan può ufficialmente pensare al derby. La partita è fissata per domenica pomeriggio alle ore 15:00: non c’è molto tempo per preparare la partita più attesa della stagione. Una sconfitta farebbe sprofondare i rossoneri a meno quattro dalla vetta, un successo, invece, significherebbe contro-sorpasso.

La squadra di Pioli non arriva certo nel miglior modo al match valevole per la 23esima giornata di Serie A: il Milan è reduce da un pesante ko contro lo Spezia e da un pari beffa con la Stella Rossa. Un miglioramento in Europa League si è visto ma non può bastare per far stare tranquilli in vista del derby.

Tornano i titolari

E’ evidente, però, che il Milan rispetto alla versione ammirata ieri sera, cambierà volto. Pioli si è affidato ad un importante turnover per avere molte pedine fresche: Zlatan Ibrahimovic chiaramente ci sarà dal primo minuto al pari di Franck Kessie, Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer. Sono ben cinque dunque i calciatori, che saranno titolari contro l’Inter, che ieri non hanno giocato nemmeno un minuto.

Ci sarà anche Hakan Calhanoglu, al centro della trequarti, dietro allo svedese. Per il turco i minuti accumulati sono stati solamente 12. Molti di più per Theo Hernandez che ha giocato fino al 77′, quando ha lasciato il campo per Dalot. Hanno giocato tutta la partita, invece, Donnarumma e Romagnoli.

La prestazione convincente di Tonali, in campo per circa un’ora dopo l’infortunio di Bennacer, non dovrebbe lasciar dubbi sul suo utilizzo al fianco di Kessie. Anche perché Meité non ha per nulla convinto.

L’unico vero dubbio è rappresentato dall’esterno sinistro, con Ante Rebic e Rafael Leao a contendersi una maglia: ieri sono arrivate poche indicazioni visto che Pioli ha deciso di concedere un tempo ciascuno ai due calciatori.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic