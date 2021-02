Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: fissato il prezzo della clausola

Il Millan e Donnarumma potrebbero firmare il rinnovo del contratto con l’inserimento di una clausola rescissoria. Il prezzo potrebbe essere di 40 milioni di euro

Il 30 giugno, giorno della scadenza del contratto di Gigio Donnarumma, è sempre più vicino. Ancora un accordo tra il Milan e l’entourage del portiere non è stato raggiunto. Le parti sono in continuo contatto per la tanto attesa fumata bianca.

Il classe 99, che ha espresso la volontà di continuare la sua avventura in rossonero, ha dato mandato al suo agente Mino Raiola di trattare con Maldini e Massara.

Il Milan al momento ha messo sul piatto un quinquennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione, con l’agente che ne vorrebbe 10. Ma la cifra non appare essere l’unico problema: Raiola, infatti, vorrebbe un contratto più breve, non superiore ai due anni, così da essere nuovamente pronto a trattare a condizioni più favorevoli.

Appare evidente, infatti, che la crisi economica, per via del coronavirus, stia frenando i club a spendere cifre folli, soprattutto per un portiere.

Alla fine, come più volte detto, le parti dovrebbero riuscire a trovare un accordo, così da soddisfare il volere di Donnarumma.

Leggi anche:

40 milioni per la clausola

Un punto di incontro potrebbe essere rappresentato dall’inserimento di una clausola rescissoria. La Gazzetta dello Sport in edicola stamani rilancia tale ipotesi: la cifra utile a permettere una possibile via di fuga al portiere, qualora il Milan non dovesse confermarsi ad alti livelli, potrebbe essere fissata sui 40 milioni di euro.

Il rinnovo di Calhanoglu

In questi giorni, inoltre, c’è da fare i conti anche con il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco rappresenta un’altra pedina fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli. La sua assenza ha dato prova di quanto sia indispensabile per questa squadra: Maldini e Massara, ma anche lo stesso Gazidis, sono consapevoli di ciò e così come per Donnarumma si sta lavorando per raggiungere il prima possibile la fumata bianca.

Vi abbiamo parlato di una distanza non grandissima tra le parti: circa 500mila euro tra offerta e domanda. Un accordo a metà strada, con l’inserimento dei bonus, appare davvero vicino. I prossimi giorni potrebbero dunque essere quelli della svolta.