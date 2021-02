Stella Rossa-Milan, Tonali: “Solo delusione. Ora testa al derby”

Sandro Tonali è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post Stella Rossa-Milan. Riflessioni importanti da parte del giovane in merito al solo pareggio ottenuto

C’è molta delusione in casa Milan per il solo pareggio ottenuto contro la Stella Rossa. Un 2-2 che brucia e non poco a Pioli e i suoi ragazzi; una gara che ha visto sicuramente i rossoneri rischiare poco e giocare sulla sufficienza.

Ma c’è rammarico per il pareggio ottenuto al 93’ dalla Stella Rossa da calcio d’angolo, per lo più con gli uomini di Stankovic rimasti in 10 pochi minuti prima. Ci sono diversi dubbi sull’episodio del gol, dato che nell’azione che ha portato al corner, Castillejo aveva subito un evidente fallo non fischiato dall’arbitro.

La delusione per il risultato è filtrata direttamente dalle parole di Sandro Tonali, intervistato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il match. Queste le parole del giovane centrocampista rossonero:

“Eravamo uno in più, c’è solo delusione in questo momento. Siamo dispiaciuti perché possiamo fare meglio: potevamo chiuderla o gestirla prima, senza concedere l’ultima occasione“

L’intervista ha poi continuato con focus sul derby che si giocherà domenica. Tonali si è espresso così in merito: “Bisogna mettere da parte la delusione ma non è un risultato che va bene in vista del ritorno. Ora resettiamo tutto e in questi tre giorni testa al derby“