Cossu, terribile incidente stradale: l’ex Cagliari in gravi condizioni

Brutto incidente stradale per Andrea Cossu. L’ex calciatore del Cagliari sarebbe stato trasportato in codice rosso in ospedale, in gravi condizioni

Andrea Cossu sarebbe in condizioni gravi dopo un incidente stradale. L’ex giocatore del Cagliari, oggi dirigente del club, secondo quanto riportato da ‘L’Unione Sarda’, sarebbe stato trasportato in codice rosso in ospedale, dopo un brutto incidente avuto con la sua auto sulla Strada 554. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, assieme ai vigili del fuoco di Cagliari.

Cossu avrebbe riportato varie fratture e un trauma cranico e non sarebbe in pericolo di vita.