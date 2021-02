Mihajlovic a Sanremo: “Io e Ibrahimovic, due zingari all’Ariston”

Mihajlovic ha confermato ufficialmente che sarà ospite a Sanremo 2021 e si ritroverà sul palco dell’Ariston con l’amico Ibrahimovic. Che faranno?

Al Festival di Sanremo 2021 non sarà Zlatan Ibrahimovic l’unico ospite appartenente al mondo del calcio. Infatti, nella giornata di ieri è emersa la notizia inerente anche la presenza di Sinisa Mihajlovic.

L’allenatore del Bologna è un grande amico del centravanti del Milan, il quale era stato contattato proprio dal serbo per un possibile trasferimento in Emilia. Ma ha preferito tornare a Milano e la scelta non si è rivelata sbagliata. Tra loro rimane comunque un grande rapporto e sarà interessanti vederli insieme al Teatro Ariston.

Mihajlovic conferma: con Ibrahimovic a Sanremo

Mihajlovic nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Bologna ha confermato che prenderà parte al Festival di Sanremo 2021: «Mi ha chiamato Amadeus, gli ho detto che per fortuna non c’è pubblico sennò che casino con me e Ibra, due zingari sul palco… Non so che può succedere. Sarà divertente, non so che canteremo. Le cose peggiori che non so fare solo cantare e ballare. Zlatan meglio sul ballo… Andiamo là e vediamo cosa succederà, l’importante è che la gente si diverta».

Il tecnico serbo aveva già fatto un’ospitata nel programma ‘Ballando con le Stelle’ e adesso sarà presente anche nel celebre evento musicale italiano. A differenza di Ibrahimovic, lui dovrebbe essere presente solamente in una serata. L’attaccante del Milan, invece, dovrebbe saltare solamente quella di mercoledì 3 marzo perché sarà impegnato nella partita di campionato contro l’Udinese a San Siro.

Probabilmente a Mihajlovic verrà chiesto della sua lotta contro leucemia, una malattia che ha dovuto combattere e che è riuscito a fermare. Non è stato facile ritrovarsi in una simile condizione, ma non si è abbattuto e ha messo tutto il suo spirito da leone per affrontarla al meglio.