Milan-Inter, probabili formazioni: un dubbio per Pioli

Pioli e Conte hanno le idee abbastanza chiare sulle formazioni da schierare nel derby Milan-Inter di Serie A. Un solo dubbio nei rossoneri.

Siamo alla vigilia di Milan-Inter, un derby che rappresenta uno scontro diretto tra la seconda e la prima della classifica della Serie A. Per entrambe le squadra la vittoria significherebbe molto.

Sicuramente il gruppo di Antonio Conte arriva meglio all’appuntamento, essendo reduce dal successo che ha comportato il sorpasso e non avendo avuto impegni infrasettimanali. Invece i rossoneri hanno prima perso malamente contro lo Spezia e poi sono stati fermato sul 2-2 dallo Stella Rossa a Belgrado. Ma in partite come questa è sempre difficile fare previsioni su come finirà. Qualsiasi risultato è possibile.

Serie A, derby Milan-Inter: le probabili formazioni

Stefano Pioli per il derby Milan-Inter confermerà il collaudato modulo 4-2-3-1. In porta il titolarissimo Gigio Donnarumma, mentre in difesa rivedremo Davide Calabria a destra e Simon Kjaer al centro. I due hanno riposato nella trasferta di Belgrado e dunque dovrebbero essere in buona condizione fisica. Completeranno il reparto arretrato con Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

A centrocampo mancherà Ismael Bennacer, che contro la Stella Rossa ha avuto un nuovo infortunio muscolare. Un vero peccato per l’algerino, che aveva da poco recupero e che dovrà stare fermo ancora. Toccherà a Sandro Tonali affiancare Franck Kessie. Per l’ex Brescia una chance molto importante da sfruttare.

Nel tridente offensivo sono sicuri di una maglia Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu. C’è un ballottaggio tra Ante Rebic e Rafael Leao per il ruolo di esterno sinistro. Il croato ex Eintracht Francoforte appare leggermente favorito, ma Pioli probabilmente deciderà solo al termine dell’allenamento di oggi pomeriggio a Milanello. Il centravanti, ovviamente, sarà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è rimasto in panchina in Europa League e pertanto ha recuperato un po’ di energie in vista del derby.

Nei rossoneri, oltre a Bennacer, mancherà anche Brahim Diaz (infortunio). Conte può contare su una squadra quasi completa, l’unico assente è Stefano Sensi. L’allenatore nerazzurro darà ancora fiducia a Christian Eriksen (favorito su Arturo Vidal) a centrocampo, mentre davanti ci sarà la temibile coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

DERBY MILAN INTER | PROBABILI FORMAZIONI DI PIOLI E CONTE

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic (Rafael Leao); Ibrahimovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.