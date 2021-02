Milan e Real Madrid sarebbero sulle tracce del giovane talento argentino, Marcos Senesi. Le cifre dell’affare: concorrenza forte in Spagna

Sta incantando mezza Europa con le sue prestazioni di assoluto livello. Marcos Senesi, centrale di difesa in forza al Feyenoord, è finitio inesorabilmente nel mirino di molte big europee. In un primo momento, come riportato da diversi siti, era stato il Siviglia di Monchi a pressare forte sull’argentino. Nel mese di gennaio però, dopo l’ennesimo tentativo, gli andalusi si erano fatti da parte, lasciando campo al Milan. Inizialmente, la valutazione del calciatore si era aggirata intorno ai 35 milioni di euro. Cifra esagerata secondo l’ad del Siviglia, che aveva presentato un’offerta di 15milioni più bonus.

Anche Maldini si era fatto da parte, dopo l’affondo della scorsa finestra di mercato, ma secondo quanto riportato dal sito spagnolo fichajes, il Milan sarebbe pronto a tornare all’attacco, viste le carenze difensive – addio di Musacchio, Kjaer avanti con l’età e l’incognita Tomori. Nella corsa al classe 1997 si sarebbe inserito anche il Real di Zidane, pronto a piazzare un colpo in difesa per sostituire Sergio Ramos.

Marcos Senesi, chi è l’oggetto del desiderio di Maldini

Marcos Senesi sembra essere un veterano, per le prestazioni incanalate nella corrente stagione di Eredivise. Oltre alle eccellenti prestazioni individuali – 2 gol e 2 assist – l’argentino sembrerebbe pronto per il salto di qualità in una big del calcio europeo. Ex San Lorenzo, dove esordisce nella stagione 2016/17, viene acquistato dagli olandesi per 7 milioni di euro. Adesso la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni, anche se il prezzo è destinato a crescere se l’interessamento del Real dovrebbe concretizzarsi.

Maldini e Massara, nelle precedenti finestre di mercato, avevano provato a trattare con il Feyenoord, demordendo dopo la richiesta degli olandesi di 35 milioni della scorsa stagione. In difesa il Milan dovrà sicuramente puntellare, vista la confusione tra infortuni e giocatori in prestito del reparto. Senesi sembrerebbe un ottimo profilo, vista l’età – 24 anni – e le caratteristiche tecniche: un metro e ottantacinque centimetri, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e piedi raffinati. Centrale di ruolo, può ricoprire tutti i ruoli della difesa, spostandosi sulle fasce.

Il Siviglia sembra essersi defilato definitivamente dalla corsa al calciatore, ma occhio al Real, che dovrà sicuramente far fronte all’imminente addio del suo capitano, Sergio Ramos, in scadenza di contratto. Sicuramente, la prossima estate, le strade dei blancos e del Milan si incroceranno. Sono molti gli obiettivi comuni dei due club, che vantano inoltre un ottimo rapporto a livello societario e dirigenziale.