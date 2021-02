Serie A, ufficiale: terzo positivo in casa Torino

Un nuovo positivo al coronavirus in casa Torino. Per i granata si tratta del terzo giocatore in pochi giorni

Terzo calciatore positivo al covid in pochi giorni per il Torino di Urbano Cairo. Anche in questa circostanza il club granata ha deciso di non comunicare il nominativo del tesserato.

Ieri sera gli uomini di Nicola erano scesi in campo contro il Cagliari, in un match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.

Ecco il comunicato dei piemontesi sul proprio sito ufficiale:

Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, il Torino FC comunica che un altro calciatore è risultato positivo ai test.

Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le Autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata.