Maldini: “Milan-Inter emozionante. Ibra-Lukaku? Spero nell’abbraccio”

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di DAZN nei minuti che precedono il derby Milan-Inter, sfida di alta classifica molto attesa.

Queste le prime parole del direttore tecnico rossonero a pochi minuti dall’inizio del derby di Milano: “Ormai giocare è un ricordo del passato e non tornano più quei ricordi per me. Sfida di vertice tra noi e l’Inter è un’emozione, riempie il cuore aver visto i tifosi fuori da San Siro per accogliere e sostenere le due squadre“.

Zlatan Ibrahimovic è pronto per Milan-Inter? A Maldini viene ricordato anche dell’episodio tra lo svedese e Romelu Lukaku in Coppa Italia, una lite accesa che secondo lui è ormai archiviata: “Chiedermi se Ibra è pronto per un derby è una provocazione… Lui è pronto. Spero si chiuda tutto con una stretta di mano e un abbraccio. Comunque penso che tra i due giocatori la questione sia chiusa“.